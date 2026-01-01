Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút sàn khô và ướt DN 40 | Kärcher

    Grey Kärcher vacuum cleaner floor brush with bristles, angled view on a white background.

    Đầu hút sàn khô và ướt DN 40

    Mã đơn hàng: 6.907-408.0

    Đầu hút đa năng (ID 40), bằng nhựa, chiều rộng làm việc 360 mm. Với con lăn bên, dải bàn chải (6.905-878.0) và chổi cao su (6.905-877.0).
    Yêu cầu báo giá