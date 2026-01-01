Đầu hút sàn khô và ướt DN 40 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.907-408.0Đầu hút đa năng (ID 40), bằng nhựa, chiều rộng làm việc 360 mm. Với con lăn bên, dải bàn chải (6.905-878.0) và chổi cao su (6.905-877.0).
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng (mm)
360
Màu sắc
Xám
Trọng lượng (Kg)
0.387
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.458
Kích thước (D x R x C) (mm)
370 x 190 x 75
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com