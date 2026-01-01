Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút sàn khô và ướt | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, angled view against a white background.

    Đầu hút sàn khô và ướt

    Mã đơn hàng: 6.906-512.0

    Đầu hút nhựa đa năng (DN 35) với chiều rộng làm việc 300 mm. Với con lăn bên, dải bàn chải (6.903-278.0) và chổi cao su (6.903-277.0). Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT.
    Yêu cầu báo giá