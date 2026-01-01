Đầu hút sàn khô và ướt | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.906-512.0Đầu hút nhựa đa năng (DN 35) với chiều rộng làm việc 300 mm. Với con lăn bên, dải bàn chải (6.903-278.0) và chổi cao su (6.903-277.0). Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT.
Kích thước (D x R x C) ( )
300 x 150 x 80
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng (mm)
300
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.321
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm