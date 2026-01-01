Đầu phun góc nhỏ, 60°, XS | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.574-044.0Đầu phun góc cạnh mini để sử dụng trong không gian nhỏ. Hướng luồng phản lực qua một bên 60°. Chồi ngang 57 mm, chiều dài: 260 mm. Bộ này bao gồm bốn phần: 1 x đai ốc liên hợp 1 x mảnh mở rộng, 100 mm (5.321-971.0) 1 x phụ kiện khuỷu tay, 60° (5.321-972.0) 1 x đầu vòi (5.321-977.0) hỗ trợ nhiều phần mở rộng cần thiết. Phần đính kèm khuỷu tay và phần đầu phun có thể được đặt hàng riêng.
Kích thước (D x R x C) (mm)
265 x 60 x 37
Trọng lượng (Kg)
0.17
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.17
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com