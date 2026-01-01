Đầu phun góc nhỏ, 60°, XS | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-044.0

Đầu phun góc cạnh mini để sử dụng trong không gian nhỏ. Hướng luồng phản lực qua một bên 60°. Chồi ngang 57 mm, chiều dài: 260 mm. Bộ này bao gồm bốn phần: 1 x đai ốc liên hợp 1 x mảnh mở rộng, 100 mm (5.321-971.0) 1 x phụ kiện khuỷu tay, 60° (5.321-972.0) 1 x đầu vòi (5.321-977.0) hỗ trợ nhiều phần mở rộng cần thiết. Phần đính kèm khuỷu tay và phần đầu phun có thể được đặt hàng riêng.