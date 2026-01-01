Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun góc, XS, phẳng | Kärcher

    Black and silver Kärcher pipe cleaning tool with a curved design, placed on a white background.

    Đầu phun góc, XS, phẳng

    Mã đơn hàng: 4.574-042.0

    Đầu phun góc để hướng tia qua 90°. Hoàn hảo để làm sạch khuôn phun.
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