Đầu phun góc, XS, phẳng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.574-042.0Đầu phun góc để hướng tia qua 90°. Hoàn hảo để làm sạch khuôn phun.
Kích thước (D x R x C) (mm)
200 x 110 x 37
Trọng lượng (Kg)
0.412
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.412
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com