Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun góc, XS, tròn | Kärcher

    Black and silver Kärcher L-shaped lock on a white background.

    Đầu phun góc, XS, tròn

    Mã đơn hàng: 4.574-041.0

    Đầu phun góc để hướng tia qua 90°. Hoàn hảo để làm sạch khuôn phun.
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