Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun khoang, XS | Kärcher

    Silver and black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a threaded end.

    Đầu phun khoang, XS

    Mã đơn hàng: 4.574-045.0

    Đường kính: 22 mm. Bất kỳ số lượng phần mở rộng có thể được đính kèm.
    Yêu cầu báo giá