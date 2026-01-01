Đầu phun khoang, XS | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.574-045.0Đường kính: 22 mm. Bất kỳ số lượng phần mở rộng có thể được đính kèm.
Kích thước (D x R x C) (mm)
210 x 37 x 37
Trọng lượng (Kg)
0.224
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.231
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com