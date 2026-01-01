Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun thay thế | Kärcher

    Black cylindrical spacer with a hollow centre, shown against a white background.

    Đầu phun thay thế

    Mã đơn hàng: 5.321-977.0

    Phần đầu phun cho tất cả các đầu phun góc Mini.
    Yêu cầu báo giá