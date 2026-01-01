Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tia phẳng, 50 mm | Kärcher

    Silver Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black tip, featuring a sleek design and visible screws.

    Đầu phun tia phẳng, 50 mm

    Mã đơn hàng: 4.574-033.0

    Đầu phun tia phẳng với thiết kế đầu phun được tối ưu hóa. Kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu suất cao.
    Yêu cầu báo giá