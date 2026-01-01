Đầu phun tia phẳng, 50 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.574-033.0Đầu phun tia phẳng với thiết kế đầu phun được tối ưu hóa. Kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu suất cao.
Kích thước (D x R x C) (mm)
309 x 70 x 40
Trọng lượng (Kg)
0.532
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.532
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com