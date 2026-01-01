Đầu phun tia phẳng, XS, dài | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.574-038.0Hiệu quả cao nhất và độ ồn thấp là kết quả của thiết kế đầu phun tối ưu của chúng tôi. Kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu suất khu vực cao.
Kích thước (D x R x C) (mm)
340 x 100 x 45
Trọng lượng (Kg)
0.464
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.474
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com