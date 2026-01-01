Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tia phẳng, XS, dài | Kärcher

    Silver Kärcher telescopic lance with black grip, featuring multiple screws along its length.

    Đầu phun tia phẳng, XS, dài

    Mã đơn hàng: 4.574-038.0

    Hiệu quả cao nhất và độ ồn thấp là kết quả của thiết kế đầu phun tối ưu của chúng tôi. Kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu suất khu vực cao.
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