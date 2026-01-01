Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tia phẳng, XS, ngắn | Kärcher

    Silver and black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a cylindrical design on a white background.

    Đầu phun tia phẳng, XS, ngắn

    Mã đơn hàng: 4.574-040.0

    Hiệu quả cao nhất và độ ồn thấp là kết quả của thiết kế đầu phun tối ưu của chúng tôi. Đầu phun rất ngắn để phun trong phạm vi hẹp.
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