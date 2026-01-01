Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tia phẳng, XXL, 100 mm | Kärcher

    Kärcher flat spray nozzle, metallic with visible screws, angled view showing logo on the side.

    Đầu phun tia phẳng, XXL, 100 mm

    Mã đơn hàng: 4.574-056.0

    Đầu phun tia phẳng Ice Blaster với chiều rộng tia 100 mm và hình dạng mới. Lý tưởng để phun đá khô lên các bề mặt lớn. Để phun đều khắp toàn bộ chiều rộng của tia.
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