Đầu phun tia phẳng, XXL, 100 mm | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-056.0

Đầu phun tia phẳng Ice Blaster với chiều rộng tia 100 mm và hình dạng mới. Lý tưởng để phun đá khô lên các bề mặt lớn. Để phun đều khắp toàn bộ chiều rộng của tia.