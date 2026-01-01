Đầu phun tia phẳng, XXL, 100 mm | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.574-056.0Đầu phun tia phẳng Ice Blaster với chiều rộng tia 100 mm và hình dạng mới. Lý tưởng để phun đá khô lên các bề mặt lớn. Để phun đều khắp toàn bộ chiều rộng của tia.
Kích thước (D x R x C) (mm)
580 x 120 x 50
Trọng lượng (Kg)
1.166
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.19
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com