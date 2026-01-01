Đầu phun tia phẳng, XXL, 75 mm | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.574-054.0Đầu phun tia phẳng (chiều rộng tia 75 mm) cho máy phun đá khô Kärcher. Hình dạng đầu phun sáng tạo đảm bảo rằng đá khô được phun đều khắp toàn bộ chiều rộng của đầu phun.
Kích thước (D x R x C) (mm)
430 x 93 x 43
Trọng lượng (Kg)
0.833
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.851
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com