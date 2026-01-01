Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tia phẳng, XXL, 75 mm | Kärcher

    Kärcher flat jet nozzle, silver with black tip, featuring multiple screws along its length.

    Đầu phun tia phẳng, XXL, 75 mm

    Mã đơn hàng: 4.574-054.0

    Đầu phun tia phẳng (chiều rộng tia 75 mm) cho máy phun đá khô Kärcher. Hình dạng đầu phun sáng tạo đảm bảo rằng đá khô được phun đều khắp toàn bộ chiều rộng của đầu phun.
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