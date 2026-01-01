Đầu phun tia phẳng, XXL, 75 mm | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-054.0

Đầu phun tia phẳng (chiều rộng tia 75 mm) cho máy phun đá khô Kärcher. Hình dạng đầu phun sáng tạo đảm bảo rằng đá khô được phun đều khắp toàn bộ chiều rộng của đầu phun.