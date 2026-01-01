Đầu phun tròn, L, dài | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-051.0

Đầu phun tròn hiệu suất cao, có hình dạng sáng tạo cho khả năng làm sạch tối đa với mức tiêu thụ không khí thông thường. Lý tưởng cho mức độ bẩn cao. Chỉ số thể tích không khí: L.