Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, L, dài | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with a white body and black end cap, isolated on a white background.

    Đầu phun tròn, L, dài

    Mã đơn hàng: 4.574-051.0

    Đầu phun tròn hiệu suất cao, có hình dạng sáng tạo cho khả năng làm sạch tối đa với mức tiêu thụ không khí thông thường. Lý tưởng cho mức độ bẩn cao. Chỉ số thể tích không khí: L.
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