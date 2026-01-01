Đầu phun tròn, L, dài | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.574-051.0Đầu phun tròn hiệu suất cao, có hình dạng sáng tạo cho khả năng làm sạch tối đa với mức tiêu thụ không khí thông thường. Lý tưởng cho mức độ bẩn cao. Chỉ số thể tích không khí: L.
Kích thước (D x R x C) (mm)
37 x 37 x 295
Trọng lượng (Kg)
0.461
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.461
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com