Đầu phun tròn, L, ngắn | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.574-029.0Rất nhỏ gọn và tiện dụng, Đầu phun tia tròn mạnh mẽ cho các khu vực vừa, tiêu thụ không khí cao hơn.
Trọng lượng (Kg)
0.149
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.149
Kích thước (D x R x C) (mm)
103 x 34 x 34
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com