Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, L, ngắn | Kärcher

    Silver and black cylindrical nozzle attachment, with a textured square end, lying on a white surface.

    Đầu phun tròn, L, ngắn

    Mã đơn hàng: 4.574-029.0

    Rất nhỏ gọn và tiện dụng, Đầu phun tia tròn mạnh mẽ cho các khu vực vừa, tiêu thụ không khí cao hơn.
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