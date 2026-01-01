Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, M, dài | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with a white body and black end cap, isolated on a white background.

    Đầu phun tròn, M, dài

    Mã đơn hàng: 4.574-048.0

    Đầu phun tròn mạnh mẽ với đường viền đầu phun sáng tạo cho hiệu suất làm sạch tối đa và tiêu thụ không khí thấp. Lý tưởng cho sự nhiễm bẩn cứng đầu. Chỉ số thể tích không khí: M
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