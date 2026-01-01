Đầu phun tròn, M, dài | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-048.0

Đầu phun tròn mạnh mẽ với đường viền đầu phun sáng tạo cho hiệu suất làm sạch tối đa và tiêu thụ không khí thấp. Lý tưởng cho sự nhiễm bẩn cứng đầu. Chỉ số thể tích không khí: M