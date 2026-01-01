Đầu phun tròn, M, dài | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.574-048.0Đầu phun tròn mạnh mẽ với đường viền đầu phun sáng tạo cho hiệu suất làm sạch tối đa và tiêu thụ không khí thấp. Lý tưởng cho sự nhiễm bẩn cứng đầu. Chỉ số thể tích không khí: M
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.483
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com