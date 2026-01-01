Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, M, ngắn | Kärcher

    Silver and black cylindrical nozzle attachment, likely for a Kärcher cleaning device, on a white background.

    Đầu phun tròn, M, ngắn

    Mã đơn hàng: 4.574-028.0

    Rất nhỏ gọn và tiện dụng, đầu phun tia tròn mạnh mẽ cho các khu vực nhỏ, tiêu thụ không khí thấp.
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