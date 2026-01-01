Đầu phun tròn, M, ngắn | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.574-028.0Rất nhỏ gọn và tiện dụng, đầu phun tia tròn mạnh mẽ cho các khu vực nhỏ, tiêu thụ không khí thấp.
Trọng lượng (Kg)
0.116
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.122
Kích thước (D x R x C) (mm)
150 x 40 x 40
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com