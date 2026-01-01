Đầu phun tròn, S, dài | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.574-050.0Đầu phun tròn hiệu quả với dòng Đầu phun cải tiến cho hiệu suất làm sạch vượt trội và tiêu thụ không khí tối thiểu. Lý tưởng cho các chất bẩn cứng đầu. Chỉ số thể tích không khí: S.
Kích thước (D x R x C) (mm)
60 x 60 x 445
Trọng lượng (Kg)
0.5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.51
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com