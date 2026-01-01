Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, S, dài | Kärcher

    Kärcher linear actuator in silver, featuring a black end cap, positioned diagonally on a white background.

    Đầu phun tròn, S, dài

    Mã đơn hàng: 4.574-050.0

    Đầu phun tròn hiệu quả với dòng Đầu phun cải tiến cho hiệu suất làm sạch vượt trội và tiêu thụ không khí tối thiểu. Lý tưởng cho các chất bẩn cứng đầu. Chỉ số thể tích không khí: S.
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