Đầu phun tròn, S, dài | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-050.0

Đầu phun tròn hiệu quả với dòng Đầu phun cải tiến cho hiệu suất làm sạch vượt trội và tiêu thụ không khí tối thiểu. Lý tưởng cho các chất bẩn cứng đầu. Chỉ số thể tích không khí: S.