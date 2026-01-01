Đầu phun tròn, XL, cực dài | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.574-047.0Đầu phun tròn 45 cm với đường viền vòi cải tiến cho hiệu suất làm sạch tối đa. Giải pháp tối ưu cho những vết bẩn cực kỳ cứng đầu. Chỉ số tốc độ dòng khí: XL.
Kích thước (D x R x C) (mm)
490 x 39 x 39
Trọng lượng (Kg)
0.797
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.797
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com