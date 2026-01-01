Đầu phun tròn, XL, cực dài | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-047.0

Đầu phun tròn 45 cm với đường viền vòi cải tiến cho hiệu suất làm sạch tối đa. Giải pháp tối ưu cho những vết bẩn cực kỳ cứng đầu. Chỉ số tốc độ dòng khí: XL.