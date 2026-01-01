Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, XL, cực dài | Kärcher

    Kärcher telescopic lance, silver with black end cap, featuring the Kärcher logo on a white background.

    Đầu phun tròn, XL, cực dài

    Mã đơn hàng: 4.574-047.0

    Đầu phun tròn 45 cm với đường viền vòi cải tiến cho hiệu suất làm sạch tối đa. Giải pháp tối ưu cho những vết bẩn cực kỳ cứng đầu. Chỉ số tốc độ dòng khí: XL.
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