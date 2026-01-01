Đầu phun tròn, XL, dài | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-049.0

Đầu phun tròn thiết thực với đường viền đầu phun sáng tạo cho hiệu suất làm sạch tối đa. Giải pháp tối ưu cho những vết bẩn cứng đầu. Chỉ số tốc độ dòng khí: XL.