Đầu phun tròn, XL, dài | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.574-049.0Đầu phun tròn thiết thực với đường viền đầu phun sáng tạo cho hiệu suất làm sạch tối đa. Giải pháp tối ưu cho những vết bẩn cứng đầu. Chỉ số tốc độ dòng khí: XL.
Kích thước (D x R x C) (mm)
300 x 50 x 40
Trọng lượng (Kg)
0.463
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.471
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com