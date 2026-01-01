Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, XL, dài | Kärcher

    Kärcher linear actuator in silver, featuring a black end cap, positioned diagonally on a white background.

    Đầu phun tròn, XL, dài

    Mã đơn hàng: 4.574-049.0

    Đầu phun tròn thiết thực với đường viền đầu phun sáng tạo cho hiệu suất làm sạch tối đa. Giải pháp tối ưu cho những vết bẩn cứng đầu. Chỉ số tốc độ dòng khí: XL.
    Yêu cầu báo giá