Đầu phun tròn, XS, dài | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.574-037.0Hình dạng đầu phun được tối ưu hóa để đạt hiệu quả tối đa và tiếng ồn tối thiểu. Áp lực cao để sử dụng chống lại bụi bẩn cứng đầu.
Kích thước (D x R x C) (mm)
290 x 38 x 38
Trọng lượng (Kg)
0.475
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.475
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com