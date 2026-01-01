Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, XS, dài | Kärcher

    Silver Kärcher telescopic lance with black grip, featuring multiple screws along its length.

    Đầu phun tròn, XS, dài

    Mã đơn hàng: 4.574-037.0

    Hình dạng đầu phun được tối ưu hóa để đạt hiệu quả tối đa và tiếng ồn tối thiểu. Áp lực cao để sử dụng chống lại bụi bẩn cứng đầu.
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