Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tròn, XS, ngắn | Kärcher

    Kärcher nozzle with a silver and black cylindrical design, featuring two screws and a central hole.

    Đầu phun tròn, XS, ngắn

    Mã đơn hàng: 4.574-039.0

    Hình dạng đầu phun được tối ưu hóa để đạt hiệu quả tối đa và tiếng ồn tối thiểu. Đầu phun ngắn, nhỏ gọn. Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong không gian nhỏ.
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