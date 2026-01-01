Đầu phun tròn, XS, ngắn | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.574-039.0Hình dạng đầu phun được tối ưu hóa để đạt hiệu quả tối đa và tiếng ồn tối thiểu. Đầu phun ngắn, nhỏ gọn. Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong không gian nhỏ.
Trọng lượng (Kg)
0.18
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.186
Kích thước (D x R x C) (mm)
150 x 40 x 40
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com