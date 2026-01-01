Đầu phun tròn, XS, ngắn | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.574-039.0

Hình dạng đầu phun được tối ưu hóa để đạt hiệu quả tối đa và tiếng ồn tối thiểu. Đầu phun ngắn, nhỏ gọn. Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong không gian nhỏ.