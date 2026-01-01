Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun xoáy, 090 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip, angled on a white background.

    Đầu phun xoáy, 090

    Mã đơn hàng: 4.767-076.0

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