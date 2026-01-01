Đầu phun xoáy, 120 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Áp lực (bar)
Tối đa 300
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
120
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 85
Ren kết nối
M 18
Áp lực tối đa (bar)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.56
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com