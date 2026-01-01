Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun xoáy, lớn, 120 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed design and brass connector.

    Đầu phun xoáy, lớn, 120

    Mã đơn hàng: 4.114-044.0

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