Đèn đầu phun, IB 15/120 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.815-010.0Đèn đầu phun để vặn vào súng phun. Để chiếu sáng khu vực làm việc.
Trọng lượng (Kg)
0.349
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.409
Kích thước (D x R x C) (mm)
95 x 95 x 95
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com