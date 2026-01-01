Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đèn đầu phun, IB 15/120 | Kärcher

    Black Kärcher nozzle head with six circular openings and a central threaded connector.

    Đèn đầu phun, IB 15/120

    Mã đơn hàng: 2.815-010.0

    Đèn đầu phun để vặn vào súng phun. Để chiếu sáng khu vực làm việc.
    Yêu cầu báo giá