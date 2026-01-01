Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đèn đầu phun, IB 7/40 | Kärcher

    Black Kärcher nozzle head with six circular openings and a central threaded connector.

    Đèn đầu phun, IB 7/40

    Mã đơn hàng: 2.815-011.0

    Đèn đầu phun có thể được vặn vào súng phun để thắp sáng khu vực làm việc.
    Yêu cầu báo giá