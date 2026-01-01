Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Điều khiển Servo, 1100 l/h - | Kärcher

    Grey cylindrical object with black triangular cutouts and plus-minus symbols on the side, isolated on a white background.

    Điều khiển Servo, 1100 l/h -

    Mã đơn hàng: 4.775-471.0

    Lượng nước và áp suất điều tiết trực tiếp từ tay cầm súng.
    Yêu cầu báo giá