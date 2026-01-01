Floor tool TURBO DN 35/32 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng (mm)
270
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.745
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm