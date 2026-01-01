Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Floor tool TURBO DN 35/32 | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner floor tool in dark grey with a smaller black nozzle, presented on a white background.

    Floor tool TURBO DN 35/32

    Mã đơn hàng: 2.860-277.0

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