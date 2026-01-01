Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Giá đỡ ống và vòi phun VA | Kärcher

    Metal wall bracket with two red wall plugs and two silver screws on a white background.

    Giá đỡ ống và vòi phun VA

    Mã đơn hàng: 2.042-003.0

    Giá đỡ trên tường và vòi phun để bảo quản an toàn cho ống áp lực hoặc vòi phun. Giá đỡ tường bằng thép không gỉ.
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