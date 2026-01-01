Giá đỡ ống và vòi phun VA | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.042-003.0Giá đỡ trên tường và vòi phun để bảo quản an toàn cho ống áp lực hoặc vòi phun. Giá đỡ tường bằng thép không gỉ.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.665
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com