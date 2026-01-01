Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher Professional HDC Standard unit with visible pipes and motor components, mounted on a metal frame.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Trạm máy phun rửa áp lực cao

    HDC Standard

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.509-500.2

    • Các linh kiện cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ cho các ứng dụng khó khăn
    • Sẵn sàng sử dụng cực nhanh
    Yêu cầu báo giá