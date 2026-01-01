Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Hộp lọc HEPA | Kärcher

    Cylindrical air filter with blue top and diamond-patterned mesh exterior.

    Hộp lọc HEPA

    Mã đơn hàng: 8.634-529.0

    Lõi lọc HEPA với hàm lượng carbon giúp tuần hoàn khí thải không có bụi và giảm mùi.
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