Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, Xoay | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Chiều dài (mm)
1050
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
EASY!Lock
Tay cầm
Xoay
Áp lực làm việc tối đa (bar)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.855
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com