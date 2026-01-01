Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, Xoay | Kärcher

    Kärcher spray lance with a curved metal nozzle and grey plastic handle, isolated on a white background.

    Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, Xoay

    Mã đơn hàng: 4.112-034.0

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