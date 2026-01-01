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    Kärcher autonomous floor scrubber in grey with a black top, featuring a circular brush at the base.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2024
    Reddot Design Award 2024

    Máy chà sàn liên hợp

    KIRA B 50

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.533-001.0

    • Tích hợp chổi biên
    • Trạm sạc tương thích
    Yêu cầu báo giá