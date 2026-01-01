Robot chà sàn liên hợp của Kärcher KIRA B 50 là sự bổ sung thiết thực cho bất kỳ đơn vị làm sạch nào. Với cách làm việc thông minh, tự động kết hợp với chức năng cơ bản của máy chà sàn liên hợp, KIRA sẽ đảm nhiệm việc làm sạch sàn các khu vực có diện tích từ trung bình đến lớn một cách hiệu quả và cho kết quả làm sạch ổn định, nhờ đó giảm bớt áp lực cho nhân viên làm sạch, những người có thể tập trung vào các nhiệm vụ khó khăn hơn. Robot tương tác với người dùng trực quan nhờ màn hình cảm ứng lớn cho phép thiết lập nhanh chóng mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào. Các trạm sạc tùy chọn thêm tạo điều kiện cho việc hoạt động hoàn toàn tự động, bao gồm đổ đầy nước sạch, loại bỏ nước bẩn, làm sạch thùng chứa và sạc lại pin. Đầu bàn chà dạng con lăn sẽ thực hiện việc quét và chà trong một bước làm việc duy nhất, và chổi biên tích hợp giúp loại bỏ các mảnh vụn nhỏ. Các cảm biến và hệ thống điều khiển hiệu suất cao đảm bảo việc điều hướng tránh chướng ngại vật và ngăn ngừa va chạm một cách an toàn. Với mục đích lưu trữ dữ liệu và giám sát, KIRA B 50 sẽ gửi thông báo trạng thái đến thiết bị di động của người dùng và tạo báo cáo công việc làm sạch chi tiết trên website theo dõi.

Vận hành đơn giản Thiết kế rõ ràng, kiểm soát tất cả các chức năng của thiết bị thông qua màn hình cảm ứng. Hướng dẫn sử dụng theo từng bước để vận hành dễ dàng và trực quan. Thiết lập đơn giản và dễ dàng sử dụng robot mà không cần kiến thức chuyên môn Điều hướng mạnh mẽ và đáng tin cậy Cảm biến với hiệu suất cao cho khả năng phát hiện 360° xung quanh môi trường 360° và giám sát hai bên. Điều hướng tránh chướng ngại vật chống va chạm một cách an toàn. Di chuyển tự do thông minh trong trường hợp giao thông bị tắc nghẽn. Tích hợp chổi biên Cho phép làm sạch kỹ lưỡng đến tận góc rìa. Thu gom và vận chuyển rác bẩn vào giữa. Giảm bớt các công việc thủ công thêm đến mức tối thiểu. Được chứng nhận an toàn Được chứng nhận an toàn theo IEC 63327. Phù hợp hoạt động ở những khu vực có mật độ đi lại cao.