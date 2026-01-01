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    Kärcher ride-on sweeper with grey body, black seat, steering wheel, and yellow brush, designed for professional cleaning.

    Xe quét hút

    KM 100/120 R G

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.280-171.0

    Máy quét rác đi xe KM 100/120 R G đa năng với hệ thống làm sạch thùng chứa cao bằng thủy lực, tiện lợi và hệ thống lọc tròn hiệu quả với khả năng làm sạch tự động để quét gần như không có bụi.
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