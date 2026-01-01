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Quốc gia: Việt Nam
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.280-171.0Máy quét rác đi xe KM 100/120 R G đa năng với hệ thống làm sạch thùng chứa cao bằng thủy lực, tiện lợi và hệ thống lọc tròn hiệu quả với khả năng làm sạch tự động để quét gần như không có bụi.
Động cơ dẫn động
Thủy lực
Hiệu suất truyền động (kW)
6.3
Loại truyền động
Xăng
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
7000
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
8890
Bề rộng vận hành (mm)
730
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1000
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1270
Bình chứa rác quét được (l)
120
Khả năng leo dốc (%)
18
Tốc độ vận hành (km/h)
7
Diẹn tích màng lọc (m²)
6
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
572.92
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
570
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
575
Kích thước (D x R x C) (mm)
1700 x 1195 x 1370
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng