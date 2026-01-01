Cho dù bạn đang làm việc ở những khu vực ngoài trời nhiều bụi bẩn hay những khu vực thông thoáng trong nhà: Xe quét ngồi lái KM 100/120 R G mạnh mẽ của Kärcher gây ấn tượng với tính linh hoạt cao, kết quả quét tuyệt vời và nhiều tùy chọn được điều chỉnh theo yêu cầu của từng khách hàng. Nhờ có chổi lăn nổi, nó dễ dàng xử lý nhiều loại kết cấu sàn khác nhau, trong khi dung tích thùng chứa chất thải lớn 120 lít, chổi bên xoay và tốc độ làm việc 7 km/h đảm bảo quét toàn diện và nhanh chóng mà không làm hỏng đồ nội thất hoặc máy móc. Người dùng được hưởng lợi từ thao tác đơn giản và tiện dụng, khả năng đổ thùng cao tự động và thuận tiện (lên đến 152 cm) và tầm nhìn tuyệt vời đến các khu vực cần làm sạch. Hệ thống bộ lọc tròn đã được kiểm chứng với diện tích bộ lọc 6 m² cho phép tiếp tục quét mà hầu như không có bụi - việc làm sạch bộ lọc tự động giúp tăng gấp đôi tuổi thọ bộ lọc và bảo vệ sức khỏe người dùng bất kể khối lượng bụi bẩn. Ngoài ra, các bộ phụ kiện tùy chọn giúp bạn có thể tùy chỉnh thiết bị hơn nữa để đáp ứng thực tế mọi yêu cầu của khách hàng.

Năng suất cao Kết quả quét tuyệt vời nhờ hệ thống chổi lăn nổi. Dung tích thùng chứa chất thải lớn (120 l) cho thời gian sử dụng lâu dài, không bị gián đoạn. Thiết kế mạnh mẽ và các thành phần đã được chứng minh cho một vài thời gian máy ngừng hoạt động. Hoạt động thuận tiện và an toàn Mức độ thoải mái khi lái xe và thùng chứa thủy lực cao có chiều cao lên tới 152 cm. Hoạt động đơn giản và sự sắp xếp rõ ràng và tiện lợi của các phần tử điều khiển. Kết nối logic các chức năng để ngăn ngừa lỗi vận hành. Khu vực bộ lọc lớn với bộ lọc tự động làm sạch Tự động làm sạch bộ lọc trong khoảng thời gian bảy phút và sau khi tắt. Làm sạch bộ lọc hiệu quả của khu vực bộ lọc 6m² giúp tăng gấp đôi tuổi thọ. Hầu như không bám bụi, quét liên tục bất kể khối lượng bụi bẩn. Bảo trì đơn giản và bảo dưỡng rất dễ dàng Tất cả các thành phần quan trọng đều dễ dàng kiểm tra và thay thế mà không cần dụng cụ. Khái niệm máy hút mùi thông minh giúp tiếp cận rất dễ dàng vào tất cả các thành phần của máy.