Xe quét hút KM 105/110 R G+KSSB | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 0.300-200.0Xe quét hút ngồi lái với hệ thống giũ bụi tự động, chổi biên quét hình lưỡi liềm, tự điều chỉnh trục chính để giảm thiểu sự hao mòn qua hệ thống dẫn động và cơ chế quét mới.
Động cơ dẫn động
Thủy lực
Hiệu suất truyền động (kW)
6.5
Loại truyền động
Xăng
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
7350
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
10150
Bề rộng vận hành (mm)
640
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1050
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1450
Bình chứa rác quét được (l)
110
Khả năng leo dốc (%)
18
Tốc độ vận hành (km/h)
7
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
469.06
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
470
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
470.06
Kích thước (D x R x C) (mm)
1800 x 1250 x 1450
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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