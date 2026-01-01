Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xe quét hút KM 105/110 R G+KSSB | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with a black seat, steering wheel, and large front brush.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    Golden Broom Award 2013

    Xe quét hút

    KM 105/110 R G+KSSB

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 0.300-200.0

    Xe quét hút ngồi lái với hệ thống giũ bụi tự động, chổi biên quét hình lưỡi liềm, tự điều chỉnh trục chính để giảm thiểu sự hao mòn qua hệ thống dẫn động và cơ chế quét mới.
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