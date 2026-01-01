Xe quét hút KM 105/110 R G+KSSB | Kärcher

Xe quét hút ngồi lái có cấu hình riêng với thùng nâng thủy lực. Chổi biên hình lưỡi liềm có thể làm sạch góc trong một lần đi qua! Và nó không giống như các máy khác cần từ 5 đến 7 lần để làm sạch hoàn toàn mà không cần thiết phải quét bằng tay. Vị trí của chổi chính giữa các bánh sau cho phép lái xe trên lề đường cao mà không làm hỏng hệ thống quét. Hệ thống chỉ dẫn tự động điều chỉnh chổi chính để giảm hao mòn cho kết quả tuyệt vời. Có ba mức điều chỉnh chức năng làm việc, tùy thuộc vào từng địa hình và loại vết bẩn. Một tính năng nữa là hệ thống giũ bụi hoàn toàn tự động để đảm bảo hiệu quả công việc trong suốt thời gian sử dụng. Ngoài ra còn có hệ thống khóa thông minh Kärcher được cấp bằng sáng chế, có thể kiểm soát việc phân cấp các quyền cho người sử dụng khác nhau. Màn hình hiển thị đa chức năng cung cấp sự hướng dẫn rõ ràng trong 28 ngôn ngữ và hiển thị thông tin, ví dụ như sự mài mòn con lăn hoặc lựa chọn áp suất tiếp xúc của con lăn.

Chổi bên hình lưỡi liềm chuyên để quét Không còn nhàm chán khi quét bằng tay Làm sạch ở góc trong một lần đi qua Tiết kiệm thời gian: không cần làm sạch bằng thủ công hay làm nhiều lần Hệ thống làm sạch tự động được cải tiến để đạt hiệu quả cao Làm sạch các khe hở nhất quán để mang lại hiệu quả tốt nhất Làm sạch tự động Các tác nhân lọc bụi đạt hiệu suất gấp 4 lần. Hệ thống chỉ dẫn Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính Ba mức áp lục phù hợp với 1 nút nhấn Ít hao mòn và hư hỏng với hệ thống Eco Khóa thông minh Kärcher Lập trình với 28 ngôn ngữ khác nhau. Phân quyền cho người sử dụng Máy chỉ có thể được vận hành với khóa thông minh Karcher Chổi chính trên trục sau Dễ dàng chạy trên những vĩa hè cao Dễ dàng tiếp cận và thay thế con lăn chổi trong thời gian ít hơn 5 phút Chổi chính có thể được kiểm tra trong vài giây Bảng điều khiển Dữ liệu máy được hiển thị trên màn hình (như hiển thị độ hao mòn trục quét lăn chính) Mã màu Hệ thống EASY thay đổi cho máy hoạt động với các cơ chế vận chuyển và chức năng quét Khái niệm Power Plus Công suất dư thừa được tạo ra sẽ được truyền sang pin Khi chạy lên đồi, động cơ sẽ được bổ sung thêm cường độ