Lọc, gói, HEPA, H13 | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.414-080.0

Hộp lọc HEPA tùy chọn H 13 (giấy/nhựa) để sử dụng thay cho hộp lọc khí quạt gió tiêu chuẩn. Tăng khả năng lọc và cải thiện không khí của quạt gió.