Lọc, gói, HEPA, H13 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.414-080.0Hộp lọc HEPA tùy chọn H 13 (giấy/nhựa) để sử dụng thay cho hộp lọc khí quạt gió tiêu chuẩn. Tăng khả năng lọc và cải thiện không khí của quạt gió.
Kích thước (D x R x C) (mm)
165 x 72 x 55
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.09
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.125
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm