Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Lọc, gói, HEPA, H13 | Kärcher

    Black rectangular Kärcher filter with a grid pattern on top, resting on a white surface.

    Lọc, gói, HEPA, H13

    Mã đơn hàng: 6.414-080.0

    Hộp lọc HEPA tùy chọn H 13 (giấy/nhựa) để sử dụng thay cho hộp lọc khí quạt gió tiêu chuẩn. Tăng khả năng lọc và cải thiện không khí của quạt gió.
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