Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Lọc trụ giấy | Kärcher

    Brown cylindrical pleated filter with white top and bottom edges, standing upright on a white background.

    Lọc trụ giấy

    Mã đơn hàng: 6.414-789.0

    Bộ lọc trụ với bề mặt bộ lọc lớn hơn, tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô ướt NT 48/1 và tùy chọn cho NT 27/1 /Me Advanced.
    Yêu cầu báo giá