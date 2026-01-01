Lọc trụ giấy | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.414-789.0Bộ lọc trụ với bề mặt bộ lọc lớn hơn, tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô ướt NT 48/1 và tùy chọn cho NT 27/1 /Me Advanced.
Kích thước (D x R x C) (mm)
153 x 153 x 135
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.291
Màu sắc
Nâu
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.369
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm