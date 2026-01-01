Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Mảnh trung gian cho ống phun góc cạnh | Kärcher

    Metal and black cylindrical component with threaded section, likely part of a Kärcher high-pressure cleaner.

    Mảnh trung gian cho ống phun góc cạnh

    Mã đơn hàng: 4.574-034.0

    Cần thiết để kết nối tất cả các ống góc có sẵn. Cũng có thể được sử dụng như miếng chèn vòi phun tia phẳng (14 mm).
    Yêu cầu báo giá