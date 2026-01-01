Mảnh trung gian cho ống phun góc cạnh | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.574-034.0Cần thiết để kết nối tất cả các ống góc có sẵn. Cũng có thể được sử dụng như miếng chèn vòi phun tia phẳng (14 mm).
Kích thước (D x R x C) (mm)
130 x 60 x 35
Trọng lượng (Kg)
0.147
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.153
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com