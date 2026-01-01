Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Mỡ cho đầu ren, không chứa silicone | Kärcher

    White tube labelled "PFAE-FETT" in yellow text, lying on its side against a white background.

    Mỡ cho đầu ren, không chứa silicone

    Mã đơn hàng: 6.288-088.0

    Các ren của đầu phun phải được xử lý thường xuyên bằng loại mỡ không chứa silicone này.
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