Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Mở rộng, 100 mm | Kärcher

    Silver cylindrical metal rod with threaded end and square notch, isolated on a white background.

    Mở rộng, 100 mm

    Mã đơn hàng: 5.321-971.0

    Mở rộng 100 mm cho đầu phun góc nhỏ (60°, 90°, 135°)
    Yêu cầu báo giá