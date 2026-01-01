Mở rộng, 100 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 5.321-971.0Mở rộng 100 mm cho đầu phun góc nhỏ (60°, 90°, 135°)
Kích thước (D x R x C) (mm)
130 x 40 x 15
Trọng lượng (Kg)
0.024
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.029
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com