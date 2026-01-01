Ống hút cong Adv, dẫn điện | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.889-168.0Ống hút cong công thái học cho hệ thống kẹp mới. Thiết kế dẫn điện. Đặc biệt thích hợp với nồng độ bụi mịn cao.
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Vật liệu
Nhựa
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.117
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.131
Kích thước (D x R x C) (mm)
295 x 85 x 45
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com