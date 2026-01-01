Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống hút cong Adv, dẫn điện | Kärcher

    Curved black and grey Kärcher vacuum cleaner hose attachment with textured grip.

    Ống hút cong Adv, dẫn điện

    Mã đơn hàng: 2.889-168.0

    Ống hút cong công thái học cho hệ thống kẹp mới. Thiết kế dẫn điện. Đặc biệt thích hợp với nồng độ bụi mịn cao.
    Yêu cầu báo giá