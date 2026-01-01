Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống hút cong Adv | Kärcher

    Curved grey and black Kärcher vacuum cleaner hose attachment with textured grip.

    Ống hút cong Adv

    Mã đơn hàng: 2.889-170.0

    Ống hút cong công thái học cho hệ thống kẹp mới.
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