Ống hút cong | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.889-148.0Ống hút cong công thái học cho hệ thống kẹp mới. Với nắp trượt điều khiển luồng không khí, trong một thiết kế chống tĩnh điện.
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Vật liệu
Nhựa
Phiên bản
Chống tĩnh điện
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.118
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.132
Kích thước (D x R x C) (mm)
285 x 90 x 52
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com