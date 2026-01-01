Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống hút cong | Kärcher

    Grey Kärcher vacuum cleaner handle with yellow buttons, featuring a textured grip and a curved design.

    Ống hút cong

    Mã đơn hàng: 2.889-148.0

    Ống hút cong công thái học cho hệ thống kẹp mới. Với nắp trượt điều khiển luồng không khí, trong một thiết kế chống tĩnh điện.
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