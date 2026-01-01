Ống hút nhựa cong | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 5.031-718.0Ống hút nhựa cong (DN 35) với hệ thống kẹp C-35. Dùng cho tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT 361 đến NT 611 Eco một động cơ công nghiệp (ngoại trừ NT Eco M và NT Eco H).
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Vật liệu
Nhựa
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.095
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.095
Kích thước (D x R x C) (mm)
245 x 70 x 50
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com