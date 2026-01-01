Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống hút nhựa cong | Kärcher

    Black curved nozzle attachment for a Kärcher vacuum cleaner, shown against a white background.

    Ống hút nhựa cong

    Mã đơn hàng: 5.031-718.0

    Ống hút nhựa cong (DN 35) với hệ thống kẹp C-35. Dùng cho tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT 361 đến NT 611 Eco một động cơ công nghiệp (ngoại trừ NT Eco M và NT Eco H).
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