Ống hút | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.889-161.0Ống hút linh hoạt, mạnh mẽ và bền với kẹp mới. Lý tưởng cho máy hút bụi khô của chúng tôi. Dài 2 m. Chiều rộng danh nghĩa: DN 35.
Chiều dài (m)
2
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Phiên bản
Tiêu chuẩn
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.445
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.463
Kích thước (D x R x C) (mm)
460 x 360 x 90
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com