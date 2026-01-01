Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống hút | Kärcher

    Coiled grey Kärcher vacuum hose with black and yellow connectors on a white background.

    Ống hút

    Mã đơn hàng: 2.889-161.0

    Ống hút linh hoạt, mạnh mẽ và bền với kẹp mới. Lý tưởng cho máy hút bụi khô của chúng tôi. Dài 2 m. Chiều rộng danh nghĩa: DN 35.
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