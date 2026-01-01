Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống hút | Kärcher

    Chrome extension tube with black end cap, designed for Kärcher vacuum cleaners, placed on a white background.

    Ống hút

    Mã đơn hàng: 6.900-514.0

    Ống hút kim loại mạ crom (DN 35, 1x0,5 m), tiêu chuẩn cho hầu như tất cả các máy hút bụi khô ướt công nghiệp NT một động cơ.
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