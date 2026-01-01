Ống hút | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.900-514.0Ống hút kim loại mạ crom (DN 35, 1x0,5 m), tiêu chuẩn cho hầu như tất cả các máy hút bụi khô ướt công nghiệp NT một động cơ.
Kích thước (D x R x C) (mm)
505 x 39 x 39
Chiều dài (mm)
505
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.268
Màu sắc
Bạc
Vật liệu
Thép, mạ crôm
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.273
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm