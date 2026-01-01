Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống hút | Kärcher

    Silver metal tube with a smooth surface, positioned diagonally on a white background.

    Ống hút

    Mã đơn hàng: 6.902-154.0

    Ống hút bằng thép không gỉ dài 0,5 m (ID 35) dùng cho máy hút bụi khô ướt. Lý tưởng cho các ứng dụng hút bụi ướt thường xuyên và hút bụi các thành phần ăn mòn.
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