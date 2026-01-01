Ống hút | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.902-154.0Ống hút bằng thép không gỉ dài 0,5 m (ID 35) dùng cho máy hút bụi khô ướt. Lý tưởng cho các ứng dụng hút bụi ướt thường xuyên và hút bụi các thành phần ăn mòn.
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Số lượng (Unit)
1
Vật liệu
Thép không gỉ
Chiều dài (mm)
505
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng (Kg)
0.25
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.251
Kích thước (D x R x C) (mm)
505 x 37 x 37
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com