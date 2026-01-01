Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun góc 105°, XXL | Kärcher

    Curved stainless steel pipe with threaded end and black rubber fitting on a white background.

    Ống phun góc 105°, XXL

    Mã đơn hàng: 4.574-036.0

    Ống phun góc 105° có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các đầu phun hiện có. Ngoài ra, cần có đầu nối 4.130-425.0.
    Yêu cầu báo giá