Ống phun góc 90°, XXL | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.574-035.0Ống phun góc 90° có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các đầu phun hiện có. Ngoài ra, cần có đầu nối 4.130-425.0.
Kích thước (D x R x C) (mm)
330 x 100 x 45
Trọng lượng (Kg)
0.278
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.288
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com