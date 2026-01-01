Pin thay thế bằng pin lithium-ion, 7,2 V / 2,6 Ah Pin | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.654-328.0Pin thay thế bằng pin Li-Ion (7,2 V / 2,6 A) có thể được sạc bằng bộ sạc nhanh đơn hoặc bốn khe cắm.
Số lượng (Unit)
1
Dung lượng (Ah)
2.5
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp pin (V)
7.2
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com