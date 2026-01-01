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    Pin thay thế bằng pin lithium-ion, 7,2 V / 2,6 Ah Pin | Kärcher

    Black Kärcher battery pack with a rectangular shape and connector slots, viewed from an angle on a white background.

    Pin thay thế bằng pin lithium-ion, 7,2 V / 2,6 Ah Pin

    Mã đơn hàng: 6.654-328.0

    Pin thay thế bằng pin Li-Ion (7,2 V / 2,6 A) có thể được sạc bằng bộ sạc nhanh đơn hoặc bốn khe cắm.
    Yêu cầu báo giá